CIEE/RJ oferece 1.824 vagas de estágio e jovem aprendiz nesta semana para todo estado do Rio - Divulgação

CIEE/RJ oferece 1.824 vagas de estágio e jovem aprendiz nesta semana para todo estado do RioDivulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 17:29

Rio - O mês de junho está quase no fim, porém sempre há tempo de ir em busca de uma nova oportunidade de emprego. Nesta semana, foram divulgadas 2.258 vagas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Rio de Janeiro. Para quem busca emprego nos setores de soldador, pintor, eletricista, supervisor, inspetor, açougueiro, tesoureiro, motorista, entre outros, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), Ocyan, Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE), a Comunidade Católica e a Luandre divulgaram postos de trabalho.







Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma das 150 vagas oferecidas. Entre elas, 51 vagas para técnico de suporte de TI e 20 para agente administrativo. Além de vagas para mecânico, pedreiro e outras.



Na Região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 10 oportunidades para as funções de auxiliar de limpeza, eletricista bobinador, eletrotécnico, mecânico de manutenção de ar condicionado, motorista de caminhão, oficial de serviços gerais na manutenção.



Cadastro



Para consultar as oportunidades e as informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou através dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.



O cadastro também pode ser realizado através do envio do currículo para o e-mail

A Setrab divulga, na Região Metropolitana, 342 oportunidades. Entre as opções, destacam-se 45 vagas para auxiliar de linha de produção. Além de vagas para açougueiro, fiscal de prevenção de perdas, tesoureiro, entre outras.Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma das 150 vagas oferecidas. Entre elas, 51 vagas para técnico de suporte de TI e 20 para agente administrativo. Além de vagas para mecânico, pedreiro e outras.Na Região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 10 oportunidades para as funções de auxiliar de limpeza, eletricista bobinador, eletrotécnico, mecânico de manutenção de ar condicionado, motorista de caminhão, oficial de serviços gerais na manutenção.Para consultar as oportunidades e as informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou através dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.O cadastro também pode ser realizado através do envio do currículo para o e-mail [email protected] Pelo mesmo canal é possível esclarecer dúvidas.

Publicidade

Ocyan



Com a demanda crescente no setor de óleo e gás, a Ocyan abre 500 vagas para contratação na área de Manutenção e Serviços Offshore. As posições são todas para atuação offshore. Duzentas vagas são para início a partir de julho e outras 300, de agosto em diante. Os interessados devem acessar a página Nossa Gente no site da empresa e efetuar o cadastro até 09 de julho.



Publicidade

A Ocyan busca profissionais para as funções de caldeireiro(a), montador(a) de andaime, soldador(a), pintor(a), eletricista, escalador(a), supervisor(a), inspetor(a), entre outras. As vagas anunciadas são para contratos de trabalho entre julho de 2021 a março de 2022.





Mais informações sobre requisitos e como se candidatar estão disponíveis na página Nossa Gente no site da Ocyan

No processo seletivo, a Ocyan levará em consideração o comprometimento da empresa com seu ambiente diverso, inclusivo e preocupado com questões de equidade de gênero, raça e etnia.Mais informações sobre requisitos e como se candidatar estão disponíveis na página Nossa Gente no site da Ocyan www.ocyan-sa.com

Publicidade

Comunidade Católica





A Comunidade Gerando Vidas divulgou 236 vagas das seguintes áreas: Auxiliar de serviços gerais, recepcionista, controlador de acesso, maqueiro, técnico de enfermagem, assistente administrativo, telemarketing, auxiliar de vendas, caixa, entre muitas outras. As vagas são para diversas regiões do Rio, confira mais informações e faça sua inscrição no processo seletivo, através do portal no Facebook, https://www.facebook.com/sougerandovidas/

Publicidade

Luandre



Entre as 80 oportunidades divulgadas estão vagas de auxiliar de operações, auxiliar de cozinha, técnico de enfermagem, enfermeiro, analista de pessoa junior, fisioterapeuta, e mais. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no app da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

Publicidade

SMTE