Por O Dia

Publicado 14/06/2021 15:42

A Loft, startup de venda de imóveis, está com 100 oportunidades de emprego. Um dos objetivos da empresa é investir na contratação de talentos para seguir na sua estratégia de aprimorar a experiência de compra e venda de imóveis. Até o fim do ano, a Loft terá 500 vagas.



As oportunidades abertas são para diversas áreas como Ciência de Dados, Produto, Engenharia de Software, Design, Finanças, Compras, Vendas, entre outras. As informações sobre pré-requisitos, escopo das funções e como se candidatar estão no site https://jobs.lever.co/loft. Os benefícios para os funcionários incluem vale-alimentação/refeição, vale-transporte, auxílio home office, auxílio creche, auxílio-educação e gympass.



“Estamos contratando talentos para seguir nossa estratégia de seguir investindo em tecnologia e qualidade do atendimento visando aprimorar a experiência de compradores, vendedores e corretores, tanto nas operações de compra e venda quanto no financiamento imobiliário”, comentou Renata Feijó, Diretora de RH da Loft.



Modelo de trabalho flexível



Os processos seletivos e de contratação são realizados de forma remota, sendo assim, a pessoa que se candidatar a uma das vagas não precisa se preocupar, a princípio, com mudanças de cidade e deslocamentos. O modelo de trabalho adotado pela Loft é flexível, quer dizer que os funcionários poderão optar, junto à liderança, pelo trabalho 100% remoto, flexível ou presencial.



O trabalho remoto foi adotado no início da pandemia de Covid-19, quando todos os funcionários da Loft passaram a atuar de casa. E por meio de pesquisas internas, os colaboradores disseram que gostariam de continuar com o modelo flexível.

Hoje, a startup tem funcionários espalhados por 95 cidades do Brasil e alguns fora do país. Com a adoção desse modelo, cada funcionário tem a possibilidade de trabalhar de onde faça sentido para si, desde que o escopo de suas atividades o permita.



“Aproximadamente 70% dos funcionários apontaram na nossa pesquisa interna que gostariam de manter o trabalho remoto, porém, com flexibilidade para ir ao escritório ao menos uma vez na semana. A partir dessa informação elaboramos o Flow, nosso modelo flexível de trabalho, que permite maior autonomia e poder de escolha aos nossos colaboradores e buscando sempre o nosso objetivo de gerar mais valor para o cliente”, explica Renata Feijó.

Há vagas exclusivas para mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência (PCD). Os cargos e escopo das funções também estão disponíveis no site da Loft (https://jobs.lever.co/loft). Eventualmente, a startup vem abrindo oportunidades destinadas para públicos historicamente minorizados.

O objetivo é alcançar outra meta da Loft, a de chegar no nível de 50% de homens e 50% de mulheres diversas no quadro de funcionários até o final do ano. Para também ajudar a chegar nesse objetivo, a startup possui parceria com a TransEmpregos para buscar mulheres em suas interseccionalidades.