Serão 461 vagas de emprego ofertadas - Reprodução

Serão 461 vagas de emprego ofertadasReprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 17:35

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) irá disponibilizar 461 oportunidades, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Rio de Janeiro. O sistema realiza uma análise de cada candidato cadastrado e faz uma comparação com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência. O cadastro também pode ser realizado através do envio do currículo para o e-mail [email protected] Pelo mesmo canal também é possível esclarecer dúvidas.

Publicidade

Vagas por região

O destaque desta semana está na oferta de vagas exclusivas para a Geração Prateada. São 12 oportunidades para quem está aposentado e tem até 65 anos.

Na Região Metropolitana serão mais 276 oportunidades. Entre as opções destacam-se vagas para operador de caixa, consultor de vendas e operador de telemarketing, entre outras.

Publicidade

Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma das 125 vagas oferecidas. Entre elas, 51 oportunidades para técnico de suporte de TI, além de vagas para eletricista e soldador, entre outras.

Para quem é da Região do Médio Paraíba existem 48 oportunidades de trabalho. Serão 30 vagas para rebarbadores de metal. Também existem oportunidades para cozinheiro e vendedor de serviços, entre outras.

Publicidade

Cadastro