Publicado 08/06/2021 12:31

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) promove na quinta-feira, dia 16 de junho, das 14h às 18h, uma maratona de preparação para quem vem fazer o Enem (marcado para os dias 21 e 28 de novembro) e de orientação vocacional e de carreira.

As aulas expositivas e palestras serão interativas e também serão realizados testes em tempo real e rodas de conversas com professores e outros influenciadores que usam o Youtube para democratizar o conhecimento e para preparação para o Enem, como é o caso de Rafael Procópio, do canal Matemática Rio; do Professor Noslen, do canal especializado em Ensino de Língua Portuguesa; de Débora Aladim do "Você quer Estudar?" e de Vinicius Oliveira que dá dicas para uma redação nota mil.

É a segunda vez que a UVA realiza o Vivenciando em Casa, evento 100% virtual e gratuito, cujo objetivo é auxiliar os estudantes do Ensino Médio e pré-vestibular no caminho rumo à universidade. Em novembro do ano passado, 1200 estudantes participaram e a expectativa é aumentar a adesão.

Não há limite de acesso à plataforma. Contudo, somente quem se cadastrar previamente no vivenciandoemcasa.uva.br poderá acessar o conteúdo completo da preparação ao vivo, além de e-books exclusivos, testes de empatia e de autoconhecimento, teste vocacional, entre outras ferramentas.