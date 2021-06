O evento, 100% digital e gratuito, acontecerá de 8 a 10 de junho - iBrave

Publicado 02/06/2021 15:53

Rio - O Estado do Rio de Janeiro concentra mais de 2,08 milhões de empreendedores (conta própria e empregador). Do total desses negócios, 36% (cerca de 748 mil) são formados por mulheres empreendedoras, conforme a Pnad Contínua referente ao 4º trimestre de 2020. Ciente do potencial do empreendedorismo feminino em todo estado, o Sebrae Rio, em parceria com o Sistema Fecomércio RJ, realizará a Click Empreendedor – edição Mulheres de Negócios para fortalecer ainda mais a gestão desses negócios.

O evento, 100% digital e gratuito, acontecerá de 8 a 10 de junho e oferecerá conteúdo específico para apoiar ainda mais as donas de micro e pequenas empresas, MEI e potenciais empresárias. As inscrições podem ser realizadas pela internet

Estarão no time de palestrantes da Click Empreendedor a influenciadora digital Bella Falconi; a ex-nadadora Patrícia Amorim; a jornalista Eli Benício; a transativista Andréa Brazil; a consultora jurídica Jacqueline Lippi (Fecomércio RJ), a empreendedora Bárbara Cristina (Nega do Caldo); a consultora Verônica Marques (mestre em Economia Criativa), entre outras.

Ainda haverá palestras dos treinadores Bernardinho e Giovane Gávio, sobre cultura da excelência, além de talks com brasileiras que empreenderam em Portugal para falar sobre desafios e conquistas; e um bate-papo com três diretoras do Sebrae (Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Tocantins) sobre liderança.

“Na Click, queremos mostrar mulheres que, com muita determinação, conseguiram conquistar seu espaço de liderança, comandando empresas de sucesso. E para apoiar as visitantes que desejam empreender ou manterem seus negócios mais competitivos, vamos apresentar opções de melhorias em gestão, oportunidades de negócios e ter acesso a palestras, conteúdos e novidades do mercado", destaca Raquel Abrantes, coordenadora de Mercado.

Durante os três dias, o Sebrae Rio oferecerá atendimento remoto para os empreendedores, além de palestras de curta duração sobre temas de gestão, acesso a E-books e ao Salão de Oportunidades (exposição de produtos e serviços de empresas e instituições financeiras).

Na Click Empreendedor – edição Mulheres de Negócios ainda serão realizadas oficinas de artesanato, em parceria com a Caçula; de brownie, com o Ateliê Cristina Ruffatto, de cronograma capilar, com a especialista Amélia Martins; e de terrário fechado e aberto e de Kokedama, com a engenheira florestal Roberta Bicalho.

Também será possível participar de Negociações e Rodadas Virtuais (mediante inscrição prévia). A proposta é estimular um ambiente favorável para geração de negócios e o surgimento, a ampliação e a diversificação de empreendimentos sustentáveis.