Publicado 20/04/2021 11:41 | Atualizado 20/04/2021 14:39

Rio das Ostras - Imagine misturar negócios com prazer. E se este negócio tiver uma dose de álcool? Parece tentador, mas muitos empreendedores estão conseguindo buscar seu espaço no mercado de trabalho transformando o amor pela cerveja numa forma de ganhar dinheiro.

Segundo o Sebrae, o Brasil é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo. A média anual de litros consumidos por habitante cresce a cada ano. Uma pesquisa realizada pelo Ibope em novembro de 2013 revelou que a cerveja é a bebida preferida de 2/3 dos brasileiros para comemorações, com 64% da preferência.

Na última década, a produção de cerveja artesanal no Brasil cresceu impressionantes 64%, saltando de 8,2 bilhões para 13,4 bilhões de litros anuais, segundo dados do Sistema de Controle de Produção de Bebidas da Receita Federal (Sicobe).

Em Rio das Ostras, o jovem advogado Diego Henrique investigou o mercado e identificou uma demanda reprimida de consumidores que amam não apenas o apreço pela bebida, mas uni-la a gastronomia com ingredientes que combinam com a cerveja.



Em abril, o mais novo empresário da Região dos Lagos, abriu o Beer House, que se tornou o mais “queridinho” espaço de Rio das Ostras. Se antes era necessário se deslocar até Búzios ou Macaé para viver a experiência da cerveja artesanal, agora não é mais preciso. Além das especiais, é possível encontrar as mais tradicionais como a Pilsen, Red Ale e Ipa.

Universitários, motociclistas, famílias, juventude e até especialistas já estão frequentando o espaço, que também traz receitas preparadas com iguarias especificas que combina com a sofisticação da cerveja. O Filé ao Molho Gorgonzola servido dentro do pão de milho é o que mais tem chamado atenção dos frequentadores.

“Sempre gostei de cerveja e estou utilizando deste meu gosto para fazer meu próprio negócio. Acredito que tudo o que aprendi na faculdade de direito me ajudará a implementar este trabalho em Rio das Ostras”, contou.