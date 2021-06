Nesta etapa, o Sebrae Rio capacitará 750 micro e pequenas empresas dos setores de comércio e serviços Divulgação

Publicado 01/06/2021 11:21

Rio - O programa Brasil Mais entra em uma nova fase. As inscrições para o segundo ciclo já estão abertas e podem ser feitas pelo site . Nesta etapa, que terá início no dia 28 de junho, o Sebrae Rio capacitará 750 micro e pequenas empresas dos setores de comércio e serviços, com consultorias 100% gratuitas presenciais e on-line.

De acordo com o Sebrae Rio, a iniciativa terá duração de quatro meses e a meta é elevar a produtividade das empresas, por meio do aumento do faturamento e da redução de custo. No primeiro ciclo foram atendidas 600 empresas. Até o fim de 2022, a meta é atender 3,3 mil pequenos negócios do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a instituição, o programa se baseia em quatro pilares: problema, solução, implantação e avaliação. Para Ana Lucia Lima, gerente de Projetos do Sebrae Rio, a proposta do Brasil Mais é promover o crescimento das empresas e gerar oportunidades de empregos. “No primeiro trimestre, as micro e pequenas empresas do estado contrataram mais de 28 mil funcionários. Esse projeto faz a diferença na produtividade dos pequenos negócios, com resolução de problemas, aumento da capacidade das empresas e aprimorando os processos internos das empresas”.

Para quem empreende, os desafios são muitos. A sócia-proprietária do Petshop Vasconcelos, Patrícia Luiz Ferreira, garante que as orientações do programa aliadas ao trabalho dos empreendedores serão fundamentais para o sucesso de cada empresa. “Vínhamos encontrando várias dificuldades relacionadas à gestão do tempo, liderança, rotinas administrativas, marketing, entre outros assuntos. Com a participação no programa, novos horizontes foram abertos e a cada encontro uma nova solução foi encontrada. Recebo conteúdos e ferramentas que nos ajudam a melhorar nossas práticas gerenciais”.

Esses desafios e as soluções encontradas mostram a força do empreendedor. Por terem formações distintas, quando uma pessoa resolve empreender, ela precisa ter diferentes conhecimentos e aplicar as soluções que atendam sua empresa. É o que conta Fausto Martins, sócio e engenheiro chefe da Versefa. “Participar do programa tem sido uma experiência enriquecedora e ao mesmo tempo desafiadora. Conseguimos ter uma visão de futuro e traçar prospecções claras. Tínhamos uma dificuldade de mostrar o nosso trabalho pelo marketing. Mesmo não terminando o ciclo, já conseguimos projetar de forma diferente a empresa no mercado”.

Com esse novo reposicionamento, as empresas começam a planejar novos voos. A sócia do restaurante Nas Nuvens, Lilian Ribeiro, explica como o Brasil Mais contribuiu para as novas metas do estabelecimento. “Desde o início do programa, minha sócia e eu ficamos impressionados com a metodologia aplicada dentro das consultorias. Sou formada em Direito e tenho muitas dificuldades nas partes administrativas. Comecei a usar ferramentas que vem ajudando na profissionalização da gestão da minha empresa. Até o fim do programa, a empresa ganhará em produtividade e desenvolverá novas ideias”.