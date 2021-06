O número de funcionários contratados por essa modalidade também fica restrito a 20% do quadro total da empresa. - Reprodução/ Internet

O número de funcionários contratados por essa modalidade também fica restrito a 20% do quadro total da empresa. Reprodução/ Internet

Publicado 04/06/2021 12:53

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio disponibiliza 452 vagas de emprego nesta semana. Há vagas para diversos perfis, com e sem experiência. Pessoas com deficiência (PCDs) também podem buscar uma colocação no mercado de trabalho através da secretaria.



A equipe de captação da secretaria faz a triagem dos currículos recebidos por e-mail e cruza com o perfil das vagas e as exigências feitas pelas empresas. Havendo compatibilidade, o candidato recebe uma carta de encaminhamento para fazer a entrevista diretamente com o setor de recrutamento da empresa que oferta a vaga.

Para fazer o cadastro e disputar uma das vagas, o candidato deve enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Capacitação



Com foco na qualificação, a Secretaria Municipal de Trabalho costurou uma parceria com o Instituto Crescer e, através do Projeto Geração Crescer, está oferecendo 60 mil vagas para cursos online, gratuitos e certificados. Em um mês de parceria, mais de 10 mil vagas já foram preenchidas. Para fazer inscrição, basta preencher o formulário no site https://geracaocrescer.org.br/web/cursos/. A plataforma oferece cursos de inglês, produtividade, comunicação e expressão, educação financeira, cultura digital e qualidade de vida e trabalho.

Confira as vagas de emprego disponíveis



Fundamental completo



Padeiro



Açougueiro



Atendente de Padaria



Auxiliar de Cozinha



Atendente de Lanchonete



Sushiman



Peixeiro



Auxiliar de Peixaria



Manipulador de Alimentos



Motofretista



Operador de Loja



Repositor



Frentista





Superior completo



Farmacêutico







Vagas para pessoas com deficiência





Fundamental incompleto



Ajudante de Produção



Auxiliar de Serviços Gerais



Operador de Supermercado





Fundamental completo



Repositor



Auxiliar Operacional (limpeza)



Auxiliar de Frente de Caixa



Deposista/Carregador



Operador de Câmara Fria



Assistente de Loja



Operador de Loja



Empacotador



Copeira



Operador de Câmara Fria



Auxiliar Operacional - Limpeza



Assistente de Loja





Médio incompleto



Empacotador



Médio completo



Auxiliar Administrativo



Atendente de Lanchonete



Auxiliar Administrativo 4h/dia



Atendente de Lanchonete