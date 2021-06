Valor de benefício pode ficar abaixo do esperado devido à escolha errada - Reprodução internet

Por Marina Cardoso

Publicado 07/06/2021 07:00

Muitos aposentados podem desconhecer, mas é possível segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) darem entrada na processo de aposentadoria, perceberem que o valor ficou abaixado do esperado e desistirem do benefício. No entanto, os especialistas alertam que isso só pode acontecer se o segurado não tiver realizado o saque do dinheiro e nem do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O advogado João Badari, do escritório Aith, Badari e Luchin explica que o INSS é obrigado a aceitar essa desistência da aposentadoria. "O órgão tem que aceitar que o segurado quer voltar atrás. Porém, se o beneficiário tiver retirado o primeiro pagamento, ele vai ter que ficar com esse benefício. Isso porque o Supremo Tribunal Federal (STF) vetou a possibilidade desaposentação", afirmou ele.

Para quem já chegou a receber o primeiro pagamento, o advogado informa que mesmo na Justiça não se consegue o direito à desistência nesses casos. Mas, ele explica que o segurado pode tentar uma revisão do valor do benefício.

A advogada previdenciária Silvia Correia afirma que, mesmo que o valor seja depositado, o segurado que desistiu de se aposentar tem que informar que o dinheiro está à disposição para devolução. "Além disso, também é exigido uma declaração do FGTS dizendo que não foi efetuado o saque em razão da aposentadoria", explica ela.

Segundo ela, o valor pode ficar abaixo do esperado por duas razões. A primeira é que não foi feito uma devida assessoria previdenciária anteriormente, enquanto a outra pode ser, no momento do requerimento, ser indicada a aposentadoria de forma equivocada.

"Às vezes a pessoa tem direito de aposentadoria por mais de uma modalidade e por um erro acaba sendo escolhida a de menor valor. A pessoa quando recebe a informação ela pode requerer o cancelamento, mas ela não discute o valor e precisa justificar. Essa explicação não deve ser só baseada pelo dinheiro, deve ter uma boa razão", explica Silvia.

A advogada lembra que a aposentadoria por idade costuma ter valores bem reduzidos e é nessa modalidade que os segurados mais se surpreendem.

Para quem está no processo para o cancelamento da aposentadoria, Silvia diz que o tempo de espera tem sido longo. "Mesmo com medidas judiciais, a advogada diz que o INSS tem levado de um a dois anos para o cancelamento da aposentadoria", informa a advogada.

Por isso, antes de pedir aposentadoria, é importante fazer os cálculos. "Jamais peça uma aposentadoria no escuro. É sempre importante planejar aposentadoria, fazendo um estudo prévio e verificar, considerando os salários de contribuição posteriores a 1994, em quanto o benefício aumentaria se o segurado continuasse recolhendo ao INSS por mais alguns anos", explica Badari.

Veja como desistir da aposentadoria

1. O primeiro passo é acessar o aplicativo do Meu INSS, informa o login e a senha cadastrados na plataforma.

2. No segundo passo, clicar no ícone "Agendamentos/Requerimentos" e, em seguida, em "Novo requerimento".



3. Na barra "Pesquisar", o segurado deve escrever pela palavra "Desistência".



4. Depois, deve anexar documentos que comprovem que o benefício não foi sacado. Nesse momento, é a hora de incluir a declaração da Caixa Econômica Federal informando que o segurado não sacou o FGTS, como orientado pela advogada previdenciária Silvia Correia, e também do Banco do Brasil que o PIS/Pasep também não foi sacado. Além disso, é importante também uma declaração do banco para mostrar que não houve saque da aposentadoria na conta do beneficiário.