Supermercados oferecem descontos para churrasco e cerveja - Reprodução/ Rede Unno

Supermercados oferecem descontos para churrasco e cervejaReprodução/ Rede Unno

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 15:47 | Atualizado 10/06/2021 15:48

Para que os clientes possam abastecer a dispensa e garantir aquele item especial sem sair de casa e em segurança, o Extra e o Pão de Açúcar está fazendo uma ação promocional exclusiva para os sites ClubeExtra.com.br e PaodeAcucar.com. Ambas as redes garantem que todos os produtos do e-commerce estarão com preço especial com até 50% de desconto, além de ofertas relâmpago que chegarão a 60 e 80% OFF.

Já a rede supermercadista SuperPrix, que comemora 23 anos este mês, preparou seis semanas de ofertas, a partir desta quinta-feira (10). Toda a campanha será comandada pelo apresentador Ciro Botinni e vários setores serão contemplados nos Festivais, são eles: Bebidas, Churrasco, Frios e Laticínios, Limpeza e Perfumaria, Matinais e Perecíveis e por fim um festival com descontos generalizados para surpreender o público.

Publicidade

No PaodeAcucar.com, destacam-se as ofertas de mercearia, líquida e perfumaria, como Azeite Galo por R$16,69, Cerveja Blue Moon por R$ 6,50, suco Natural One por R$ 5,79 e Leite Ninho Integral por R$ 3,79.

No ClubeExtra.com.br, os consumidores encontrarão produtos, como cervejas especiais com até 50% de desconto, Leite Ninho Integral 1L por R$3,79 e Seleção de itens de Geladeira com 50% de desconto, além de todo o site com até 50% de desconto e a possibilidade de pagar os itens de mercearia com preço de atacado. No Clube Extra, o frete é grátis para compras a partir de R$ 99,00.

Publicidade

Ao fazer as compras, os clientes podem optar pelas modalidades de entrega disponíveis nos sites, como a entrega Express, que envia as compras nas próximas horas após o pedido. Ainda há o serviço de Clique e Retire, pelo qual é possível comprar pelo e-commerce e retirar 150 itens em uma das lojas da rede gratuitamente.

Confira algumas das ofertas disponíveis:

Publicidade

PaodeAcucar.com

· Azeite de Oliva Extra Virgem Clássico Português Gallo Vidro 500ml por R$16,69

Publicidade

· Lava Roupas Líquido OMO 3L por R$25,89

· Cerveja Blue Moon Lata 355ml por R$6,50

Publicidade

· Suco refrigerado Natural One por R$5,79

· Carnes e Aves com até 40% OFF

Publicidade

· Espumante Chandon Réserve Brut 750ml por R$63,00

ClubeExtra.com.br

Publicidade

· Cervejas Especiais com até 50% de desconto

· Seleção de itens de Geladeira com 50% de desconto

Publicidade

· Filé de Peito de Frango Congelado Sadia 1kg por apenas R$10,79

· Papel Higiênico Neve Leve 24 Pague 21 por R$24,59

Publicidade

· Leite Ninho Integral 1L por R$3,79