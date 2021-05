O churrasqueiro contratado veio de Belém do Pará, e atende pelo apelido Tchê, ou por "churrasqueiro dos artistas" Reprodução

Por Guilherme Naldis

Publicado 11/05/2021 09:16 | Atualizado 11/05/2021 09:52

No último domingo, houve fartura no Planalto. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e sua esposa, Michelle Bolsonaro, fizeram um churrasco no palácio com convidados como o artista plástico Romero Britto e o ator Eri Johnson. O cardápio? Picanha de gado da raça wagyu, de origem japonesa, por R$ 1.799,99 o quilo. Uma peça tem em média 350gr e custa cerca de R$ 600.

A comemoração teve, ao menos, duas dessas picanhas, como apurado pela Folha de S. Paulo. Isto é - R$ 1200 em 700 g de carne, enquanto o Brasil volta a fazer parte do mapa da fome.

O churrasqueiro contratado veio de Belém do Pará, e atende pelo apelido Tchê, ou por “churrasqueiro dos Artistas", do Frigorífico Goiás. Em seu Instagram, ele publicou fotos com celebridades que estavam no local, ministro de Estado e com o presidente.

Fome

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , divulgados em setembro de 2020, indicam aumento no índice de fome no Brasil nos últimos anos, contabilizando 10,3 milhões de pessoas em extrema pobreza, ou seja, não tem condições de se alimentar.

No total, 116,8 milhões de pessoas conviveram com algum grau de insegurança alimentar no Brasil nos últimos meses do ano, o que corresponde a 55,2% dos domicílios, segundo dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, conduzido pela Rede Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional).