Na última quarta-feira, 13, Marcelo D2 foi a um churrasco na casa do sambista Leandro Sapucahy, na Barra, que reuniu também os integrantes da banda de pagode Vou Pro Sereno. O encontro foi apenas quatro dias depois de o cantor anunciar no Twitter que ele e a esposa, Luiza Machado, haviam testado positivo para a Covid-19.



“Infelizmente, Luiza e eu pegamos Covid. Eu só soube depois e foi assintomático. Luiza já está no 12º dia, está bem, mas resolvemos ficar isolados mais uns dias", escreveu ele na rede social no sábado, 9.



Rapaziada acostumada com nosso ALMOÇO DOS CRIA aos sábados hoje na teremos, infelizmente Luiza e eu pegamos COVID



Eu só soube depois e foi assintomático, Luiza já está no 12 dia está bem mas resolvemos ficar isolados mais uns dias



Semana q vem estamos de volta!



— Marcelo D2 (@Marcelodedois) January 9, 2021

Na quarta-feira, 13, várias fotos foram publicadas nas redes sociais, nas quais Marcelo aparece junto dos amigos, todos sem máscara, no churrasco na casa de Sapucahy. O cantor também apareceu em alguns stories cuidando da churrasqueira.



No Instagram, Sapucahy compartilhou uma imagem do encontro. “Uma tarde muito agradável ao lado desses amigos. O que será que estamos aprontando?”, escreveu na legenda.



