Homem espanca e tenta enforcar esposa durante churrasco com amigos

Mato Grosso do Sul - Um homem espancou a esposa de 34 anos durante um churrasco com amigos, no último domingo, em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações do site Midia Max, a vítima apanhou após questionar o marido sobre dar mais atenção aos convidados do que à família. Por volta das 19h, o homem ficou furioso com a esposa e começou a discutir com ela.

Em seguida, ele arrastou a mulher pelos cabelos e a derrubou no chão, na tentativa de conseguir enforcá-la. A vítima tentou se defender com uma faca, mas acabou cortando a mão.

Os vizinhos, que presenciaram a confusão, separaram o casal. A mulher foi encaminhada ao hospital para fazer exames.