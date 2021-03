Por O Dia

Rio - Simone, da dupla com Simaria, publicou um vídeo emocionante neste fim de semana. O registro mostra o momento em que o filho primogênito, Henry, conheceu a caçulinha, Zaya, que nasceu no dia 22 de fevereiro, nos Estados Unidos. O papai e empresário Kaká Diniz também marca presença.

"Muita emoção. Adivinha quem finalmente chegou em casa? Nossa Zayinha! Levamos a bichinha pra fazer surpresa pro Henry e o olho da gente encheu de lágrima. Aposto feijão andu bem temperadinho que vocês choraram também! Aperte o play, coleguinha", escreveu Simone na legenda do vídeo.

As imagens, que mostram desde a saída de Simone do hospital até a volta para casa, foram divulgadas no canal do YouTube da cantora sertaneja. Também exibe o momento em que os pais chegaram à escola do filho Henry. Ao vê-los chegando, o menino sai correndo em direção à irmãzinha e faz pergunta inusitada ao ver que a pequena estava toda enrolada: "Ela tem pé?".

"Henry ficou muito enciumado porque ele imaginava que ia conhecer a irmã ontem. Mas aqui nos Estados Unidos você tem que passar três dias no hospital. Estou indo pegar ele na escola de surpresa, ele não sabe que vou", disse Kaká no vídeo.