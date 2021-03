Jojo Todynho Reprodução

São Paulo - Jojo Todynho concedeu uma entrevista recentemente ao "Sala da Sato", no YouTube. Durante o papo com a apresentadora Sabrina Sato e as cantoras Gabi Martins e Lexa, a funkeira revelou que fez uma maratona sexual para compensar os três meses que passou em "A Fazenda 12", reality o qual saiu vencedora.

“Na hora que eu saí, foi surra de pic*! O primeiro que peguei foi uma pessoa que eu já saía há bastante tempo, e a gente matou as saudades. Foram 12 horas de prazer! Eu sou muito safada”, disse Jojo Todynho.

Durante o programa, Sabrina também falou sobre o início de namoro com Duda Nagle, revelando que foi ela quem tomou a iniciativa. “Quem mandou mensagem a primeira vez fui eu. Eu mandei logo assim: ‘E aí, Duda, quando a gente vai transar?’. E em seguida, eu coloquei ‘treinar’, disse que foi o corretor automático. Até hoje ele acha que foi o corretor automático, só que foi de propósito", disse ela aos risso.

Já Gabi Martins recordou o início de seu namoro com Tierry, que também aconteceu pelas redes sociais. “Eu chamei ele no direct para trabalhar, para compor. E aí a gente fez algumas músicas juntos por FaceTime. Com o tempo, a gente começou a conversar mais e ele se declarou por mensagem. Ele falou ‘eu te amo’ sem a gente nunca ter se encontrado. No início, eu fiquei assustada”, disse Gabi.