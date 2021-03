Anitta reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 17:23 | Atualizado 03/03/2021 17:24

Rio - Cumprindo quarentena em Punta Cana, Anitta aproveitou um tempo para responder algumas curiosidades dos fãs, no Instagram Stories, ao lado de MC Rebecca e Rafa Uccman. Uma internauta, então, quis saber: "Vocês pagam as coisas parceladas ou só a vista?".

A Poderosa respondeu: "Eu nunca paguei [parecelado]. Sempre tive medo de ficar devendo. Nem quando eu não tinha dinheiro". Já Rebecca e Rafa disseram que já parcelaram algumas comprinhas.

Vale lembrar que Anitta anunciou no final de fevereiro que estaria pensando em se mudar para Miami, nos Estados Unidos, para investir na divulgação do álbum Girl From Rio. A música 'Tô Preocupada', com MC Rebecca seria sua despedida do funk brasileiro. Agora ela deseja entrar para uma era mais chique para divulgar elementos da cultura brasileira no exterior.