Anitta e Lipe Ribeiro curtem férias em Punta Cana Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 13:41 | Atualizado 01/03/2021 13:44

Anitta e Lipe Ribeiro bem que tentaram serem discretos quanto a viagem que os dois fizeram de férias para Punta Cana, na República Dominicana, ao lado de Mc Rebecca, do Mauro Machado, pai da Poderosa e do influenciador Rafael Uccman. Os dois têm evitado compartilhar registros da viagem em suas redes sociais e, principalmente, deixado de mostrar que estão juntinhos curtindo alguns dias de descanso.

Mas, nada fica escondido aos olhos desta coluna e então a gente conta mesmo que o affair que começou no reality da Ilha, no Carnaval, anda de vento em popa! O resort Sanctuary Cap Can, onde eles estão hospedados, tem diárias a partir de 1.657 dólares. Convertendo pra real esse valor ultrapassa os R$ 9,1 mil. Quem pode, pode!