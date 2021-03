Rafael Cardoso como Renzo em 'Salve-se quem puder' Globo/João Miguel Júnior

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 05:00

'Salve-se Quem Puder' volta ao ar no dia 22 de março. A novela das sete, da Globo, será reprisada desde o primeiro capítulo e os inéditos estão previstos para ir ao ar em maio. Até lá, o público terá a oportunidade de rever a trama de Daniel Ortiz desde o início e se deliciar com as cenas de Renzo, personagem de Rafael Cardoso, gravadas em Cancún, no mar do Caribe.