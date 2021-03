Jéssica Alves Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 05:00

fotogaleria Após mudança de sexo, o concurso Miss Bumbum oficializou convite para Jéssica Alves, a ex-Ken Humano, para a disputa do título de bumbum mais bonito na edição especial. "Essa participação é importante para encorajar outras mulheres transexuais", diz criador do concurso, jornalista Cacau Oliver.

O concurso, que já teve famosas em vários reality shows do mundo e lançou nomes como Andressa Urach, Raissa Barbosa, Suzy Cortez, Claudia Alende e outras, terá uma edição especial de 10 anos neste ano. Serão 27 candidatas disputando o título Miss Bumbum 2021, cada uma representando um estado do Brasil. O evento final está previsto para acontecer em junho, logo após a votação online aberta para o mundo todo escolher as 15 meninas favoritas ao prêmio.