Gyselle Soares

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 05:00

Depois de 15 anos morando na França, a vice-campeã da oitava edição do 'Big Brother Brasil' atriz e apresentadora Gyselle Soares tem mais um desafio na sua carreira. Em abril, a piauiense lançará o livro 'Bonjour!' Como fazer uma carreira de sucesso fora do Brasil', pela editora Quimera, e distribuído pela editora Sobral. Na obra, Gyselle dará dicas para quem quer viver no país europeu. A orelha da publicação foi assinada pelo jornalista e apresentador Pedro Bial, que comandou o Big Brother na edição na qual Gyselle participou e foi o responsável por seu apelido cajuína. "Morando tantos anos fora, decidi levantar algumas dicas e ajudar as pessoas com a minha experiência para evitarem ciladas e conseguirem se colocar no mercado de trabalho. Ter o Bial assinando a orelha foi meu grande presente, que orgulho! Sou muito fã do trabalho dele e ele foi muito especial na minha trajetória como artista", afirma Gyselle.