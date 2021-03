Bruna Marquezine em Fernando de Noronha Reprodução da Internet

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 08:42 | Atualizado 05/03/2021 08:46

Rio - A atriz Bruna Marquezine, que se aventurou na música recentemente , se rendeu a uma das febres da internet, o "Buss It Challenge", desafio no qual a pessoa aparece com visual simples e depois surge super produzida. A artista, de 25 anos, recebeu muitos elogios dos fãs na noite desta quinta-feira em seu Instagram

fotogaleria

Publicidade

"Estou muito atrasada para fazer o desafio?", questionou Bruna, em inglês. No registro, ela aparece usando um roupão de seda e máscara facial dourada. Em seguida, depois do corte da imagem, ela aparece toda arrumada, com cabelão e vestido com cortes nas laterais.

"Se eu agachar assim, nunca mais levanto. A lombar não aguenta", brincou um seguidor. "Obrigada por alimentar as brunetes, estamos servidas por um bom tempo", escreveu uma fã. "Bruna eu não estava preparada", postou outra.

Publicidade