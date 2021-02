Bruna Marquezine em Fernando de Noronha Reprodução da Internet

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 17:57

Rio - Após soltar a voz em uma campanha de moda e receber alguns elogios, Bruna Marquezine confessou que pode virar cantora, em entrevista à Vogue. "A música e a arte fazem parte da minha vida e da minha personalidade. [...] É um universo que sempre me encantou muito, sou fascinada [...] Esse foi um processo muito divertido e enriquecedor", comenta a atriz.

fotogaleria

Publicidade

As prioridades profissionais de Marquezine são outras, claro, mas ela não descarta um possível trabalho no mundo da música. "Se acontecer naturalmente, mais pra frente, claro que não vou me limitar", garante a atriz, que até revela algumas parcerias musicais que curtiria fazer. "Adoraria gravar com todas as cantoras que eu admiro. Sou viciada no universo pop! Ariana Grande, Rosalia, Rihanna e Beyoncé são minhas preferidas".