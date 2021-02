Max Fercondini reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 16:06 | Atualizado 25/02/2021 16:07

Rio - Max Fercondini passou por um grande susto com seu avião. Ele contou que trem de pouso e o freio da aeronave pararam de funcionar e ele "foi parar no meio da grama", através do Instagram Stories, nesta quinta-feira.

"Acabei de passar por um susto aqui. Estava para decolar com o avião, o trem de pouso e o freio parou de funcionar. Fui parar na grama. Veio até o caminhão de bombeiro me auxiliar, e o avião está aqui. Vou mostrar onde está vazando óleo na roda. Não vou poder decolar. Na hora que eu estava entrando no meio da grama, foi o maior susto", disse ele.