Publicado 25/02/2021 16:19 | Atualizado 25/02/2021 16:27

Rio - A relação entre Andressa Urach e a Igreja Universal do Reino de Deus não anda nada boa. A loira entrou na Justiça contra a instituição para pedir de voltar os R$ 2 milhões doados enquanto era frequentadora do local. Entre as doações estavam: veículos, joias e até uma transferência bancária no valor de R$ 1 milhão.

Para dar entrada no processo, os advogados da modelo se basearam o processo no Código Civil, que diz: "Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento".

Em documento enviado ao site UOL, os advogados de Urach afirmam: "Andressa Urach, enquanto fiel, acreditou cegamente na palavra da igreja e doou à igreja mais de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões) de diferentes formas e em momentos diferentes, sendo que na medida que seus recursos foram se esgotando, o aconselhamento e auxílio dado pela igreja também".

Procurada pela publicação, a Igreja Universal ainda não se pronunciou sobre o assunto.