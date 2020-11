Andressa Urach e Thayse Teixeira Reprodução

Por iG

Publicado 15/11/2020 11:54

São Paulo - Recentemente a influencer Thayse Teixeira publicou um desabafo em seu perfil do Instagram criticando a postura de Andressa Urach após deixar a Igreja Universal. A apresentadora se desvinculou do culto de Edir Macedo após sentir-se usada.

De acordo com Thayse, a postura de Urach é "injusta" e "anticristã": "Engraçado, eu sou da Universal há cinco anos e nunca me exigiram um real. Nunca fui coagida a colocar o que é meu [na igreja]. Andressa sabe que a devolução do dízimo é biblíca, pois o mesmo pertence ao altar do senhor", iniciou ela.

"Acho injusto e anticristão falar da casa que a acolheu por todos esses anos. Se não estava em sã consciência, porque não procurou ajuda médica? Agora sair por aí falando sem sabedoria é muita falta de gratidão, não a Edir Macedo, mas a Deus", continuou.

"Quer chamar atenção da Globo? O caminho é esse mesmo. Deus abençoe os falsos profetas que se dizem convertidos e depois cospem na ceia", finalizou Thayse.