Mayra Cardi reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 14:56

Rio - Mayra Cardi falou sobre sua conversão e sua mudança de hábitos durante uma live ao lado de Arthur Aguiar. A coach de emagrecimento surpreendeu os internautas ao dizer que não consegue mais usar decote e filtros no Instagram.

"Sempre gostei de ser uma pessoa muito livre, postei muitas fotos do jeito queria. Se eu pudesse postava foto pelada, mas o Instagram me derrubaria... Sempre gostei dessa liberdade em todos os sentidos, com o meu corpo, com o que eu falo... Deus entrou na minha vida. Muda tudo quando ele entra, seus valores mudam. Nunca me preocupei com a opinão dos outros, sou muito segura do que eu quero. Mas não consigo mais usar filtro de Instagram e não consigo mais usar decote", comentou.

Ela ainda relatou uma situação que a deixou incomodada recentemente. "Eu estava na piscina e o Arthur começou a me filmar. Fiquei incomodadíssima. Eu de maiô de velha e feliz. E ele: 'O que foi? Você não queria que eu te filmasse? Está incomodada?'. É assim que eu me sinto no século 21", explicou ela.

Mayra, no entanto, não vai apagar suas fotos mais sexies da rede social. "O Arthur me falou: 'Como é que você olha a sua rede social e se sente?'. E eu: 'Muito feliz'. Não vou apagar absolutamente nada. Aquela era eu. Me sentia muito segura. Graças ao meu passado, sou quem eu sou hoje. Não apago nada do meu passado e não quero esquecer nada. Inclusive em todos os âmbitos e erros da minha vida."