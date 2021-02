Andressa Urach Reprodução do Instagram

Publicado 16/02/2021 13:05 | Atualizado 16/02/2021 14:23

Andressa Urach está causando nas redes sociais. Após uma fase um pouco mais tranquila, voltada para a vida religiosa, a modelo e escritora deu uma turbinada nos seios ao colocar 590ml de silicone. Em seu Instagram, a artista vem postando fotos decotadas, deixando evidente o resultado.



A barriga da loira também deu um show à parte e, na legenda, a famosa usou uma frase de John Rockefeller, que diz: "Não tenha medo de desistir do bom para seguir ótimo". Na foto, outra coisa que repercutiu foi o tamanho da comissão de frente, repaginada tempo depois do casamento com Thiago Lopes.



A modelo revelou nas redes sociais que colocou silicone e postou uma foto ainda no hospital. "590ml de silicone no peito! Está bom, meu bem?", brincou a loira. "Meu peito ficou lindo! Eu me amo e me valorizo! Preparando-me para a melhor fase da minha vida e da minha carreira! Breve novidades".