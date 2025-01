Neymar tem contrato até junho - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 17/01/2025 14:36

Desde que assumiu a presidência do Flamengo, a gestão BAP vem informando nas entrevistas que a situação financeira do clube não está muito boa. Manobras e reajustes devem ser feitos para que as coisas sigam fluindo na temporada 2025, visando sanar qualquer tipo de problema.

Nas vezes em que falou diretamente com a imprensa, José Boto deixou bem claro que contratações bombásticas e de altas cifras não iriam acontecer inicialmente na gestão BAP, ressaltando a qualidade dos jogadores que compõem o plantel rubro-negro.

Porém, uma notícia sacodiu o mundo do futebol e uma grande oportunidade de mercado pode estar surgindo para o Flamengo. Oportunidade essa que certamente teria um excelente retorno desportivo e econômico.

Em entrevista coletiva, Jorge Jesus que atualmente comanda o Al-Hilal, falou sobre Neymar. O Mister explicou o motivo do craque não ter sido inscrito na Liga Saudita, e praticamente decretou que a melhor opção para Neymar é deixar o clube árabe e buscar um novo time.

Meus amigos, eu confesso para vocês que fiquei bem empolgado com essa notícia e tenho certeza de que o destino pode estar reservando mais um momento que certamente pode entrar para linda e rica história do Flamengo.

Isso porque se pararmos rapidamente para pensar, há 30 anos atrás, o Flamengo chocava o mundo do futebol, quando conseguiu em uma grande operação, concretizar a contração de Romário, na época a maior contratação do futebol. O Baixinho tinha acabado de conquistar a Copa do Mundo, em 1994 e foi escolhido o Melhor Jogador do Mundo, pela FIFA.

Espero que entendam que eu jamais iria comparar Romário com o Neymar, mas o impacto mundial que o Flamengo causaria caso contrate Neymar seria simplesmente bombástico. Ney é o grande nome do futebol brasileiro há mais de 10 anos, embora não tenha conseguido repetir o sucesso e o protagonismo que teve no Barcelona, com a camisa do PSG, o brasileiro sempre esteve jogando em alto nível.

E posso cravar aqui para vocês sem pestanejar! A melhor opção para Neymar voltar a ter protagonismo, voltar a atuar com a camisa da Seleção Brasileira e recuperar o alto nível é o Flamengo! Isso porque, o rubro-negro tem totais condições de oferecer tudo que Neymar precisa neste momento da sua carreira e eu explico para vocês.

Se transferindo para o Flamengo, Neymar fará parte de um clube que tem potencial para conquistar todos os títulos em disputa. Sem soberba nenhuma, o rubro-negro entra como favorito a ser campeão em todas as competições, o que iria estimular ainda mais a veia vencedora do craque brasileiro.

Se pensarmos que a Copa do Mundo já será no próximo ano, o Flamengo é o time ideal para que Neymar volte a recuperar o bom futebol e retorne para a Seleção Brasileira. Com o elenco qualificado, o rubro-negro possui um grupo muito competitivo, que certamente faria o craque estar na sua melhor forma física e técnica, o que seria primordial para chegar na Copa voando.

E um ponto que acredito que pode pesar muito se a negociação de fato acontecer. Desde que deixou o Brasil, em 2013, Neymar não tem uma unanimidade no quesito carisma com o povo brasileiro. Muitos brasileiros de maneira bem aberta torcem pelo fracasso do jogador, Ney teve uma grave lesão e quase um ano depois não conseguiu se recuperar e ter a sequência necessária.

O craque precisa de um afago, se sentir querido, ter motivação para voltar a desempenhar o seu melhor. E eu pergunto para vocês, tem coisa melhor que ter mais de 40 milhões de pessoas te dando o carinho merecido? Imagina o quão benéfico seria esse ‘casamento’, entre Neymar e a Nação Rubro-Negra.

Pensem no nosso Neymar, jogando todo o final de semana no Maracanã, para mais de 60 mil pessoas. Imaginem, o Ney dando um show no novo Estádio do Flamengo lotado, em uma decisão de Campeonato. Garanto para vocês que sinergia maior, conexão arquibancada x campo, não existiria igual.

Para o Flamengo, o fato de ter Neymar como seu atleta, seria simplesmente incrível. Patrocinadores iriam ‘brigar’ para fechar contratos com o clube, o que geraria um faturamento bem expressivo. A internacionalização da marca seria ainda mais abundante e a possibilidade de ações, amistosos internacionais e oportunidades benéficas para o clube surgissem com maior facilidade.

Sei que a realidade financeira do Neymar hoje é bem diferente da vivida pelo Flamengo, principalmente vindo do Mundo Árabe, mas tenho certeza que se José Boto e Cia, se sentarem para conversar com o craque, explicar os prós que uma vinda para o rubro-negro podem trazer para a sua carreira, em questões de conquistas e dar o papo reto, o jogador pode se interessar e realizar o sonho de diversos flamenguistas.

José Boto, eu confio no seu trabalho! Alô Ney, vem ser feliz, vem! Vem vestir o Manto Sagrado, receber o amor e carinho de mais de 40 milhões de torcedores e fazer uma Nação muito feliz.

Vai para cima deles, Mengo! É vitória na guerra!