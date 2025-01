Jorginho e Danilo pretendidos pelo o Flamengo. - Reprodução

Jorginho e Danilo pretendidos pelo o Flamengo.Reprodução

Publicado 16/01/2025 13:06 | Atualizado 16/01/2025 13:07

Fala, galeeeeera! É Choooooque!



A pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos segue de vento em popa, Filipe Luís e seus comandados trabalham forte para iniciar com tudo o ano de 2025. O ambiente é bem leve e descontraído, a conexão entre comissão técnica e o elenco é a melhor possível, o que torna o trabalho produtivo e mostra que as coisas estão no caminho certo.



Fora das quatro linhas, mesmo com a questão financeira não estando no seu melhor momento, a diretoria rubro-negra vai se movimentando na busca de reforços que possam chegar para elevar o patamar do elenco do Flamengo.



Nesta semana, dois nomes de peso movimentaram o noticiário do Flamengo, deixando os torcedores rubro-negros bem animados com as pretensões da diretoria na temporada.



São eles, o volante/meia Jorginho, que atualmente defende o Arsenal, da Inglaterra e o lateral/zagueiro Danilo, que está de saída da Juventus, da Itália.



Embora atuem em posições diferentes, os atletas têm muitas coisas em comum, a começar pela idade, já que os dois têm 33 anos. A dupla também tem uma vasta experiência no futebol europeu, com uma excelente leitura tática das partidas, além é claro de agradar muito o treinador Filipe Luís.



Pensando na Nação, o Choque aproveita para trazer informações muito importantes sobre os possíveis reforços rubro-negros.



Jorginho:



Jorginho é nascido em Ibituba, Santa Catarina, mas fez sua carreira no futebol europeu. Revelado pelo Hellas Verona, o volante se destacou com a camisa da Napoli, onde ganhou protagonismo, se tornou ídolo do clube e acabou se naturalizou italiano.



Porém, o ítalo-brasileiro viveu o seu melhor momento com a camisa do Chelsea, onde conquistou a Champions League e o Mundial de Clubes, da temporada 2021, o que levou Jorginho a ser eleito o melhor jogador na Europa, entrar para a Seleção da FIFA e ficar no terceiro lugar nas Eleições para melhor jogador do Mundo.



Pela Seleção Italiana, Jorginho atuou em 57 jogos e foi um dos responsáveis pela conquista do título da Eurocopa, também em 2021, sobre a Inglaterra.



Atualmente, o jogador está na reta final do seu contrato com o Arsenal e tem negociações bem avançadas com o Flamengo. A diretoria rubro-negra está disposta a oferecer três anos de contrato, e a vinda do volante deve ser sem custos, já que pode assinar um pré-contrato. O Flamengo tenta a liberação imediata para sacramentar o negócio.



As características de Jorginho se encaixam perfeitamente no estilo de jogo de Filipe Luís, o volante é um jogador físico e com muita qualidade com a bola nos pés, o que o credencia para chegar como titular dando muito dinamismo ao meio-campo do Mengão



Danilo:



Danilo foi formado no Santos, sendo Campeão da Libertadores em 2011, com Neymar e Cia. No futebol europeu soma passagens por gigantes como Porto, Real Madrid, Manchester City e atualmente Juventus. O experiente lateral, também esteve nas duas últimas Copas do Mundo com a Seleção Brasileira(2018 e 2022) e conquistou duas Champions League.



O atleta está de saída com a Juventus, e além do Flamengo desperta o interesse do Santos e da Napoli, da Itália. Embora tenha sido formado no Santos, o lateral tem familiares rubro-negros e sempre deixou bem claro que tem o sonho de vestir o Manto Sagrado.



O Flamengo identifica no jogador uma grande oportunidade de experiência aliada a qualidade técnica e versatilidade na defesa. Isso porque nas última temporadas, Danilo foi utilizado como zagueiro na Juventus, e fez partidas muito consistentes, algo que seria muito interessante no rubro-negro.



Os próximos dias serão cruciais para o andamento das negociações e sinto, que o Flamengo fará um grande negócio se conseguir fechar as duas contratações.



Jorginho e Danilo são jogadores que foram vitoriosos por onde passaram, e trazem uma senhora bagagem consigo. Toda essa experiência aliada a excelente leitura de jogo que o nosso comandante Filipe Luís tem, sem dúvidas serão muito benéficas para a temporada do Mengão.



Confesso que estou empolgado e animado, espero que Boto e Cia, consigam fechar as duas contratações e o Mengão chegue com tudo nas competições em disputa.



Vamos pra cima, Mengão! É vitória na guerra!