Juninho ficou fora do amistoso vencido pelo Qarabag, do Azerbaijão, por 5 a 1, sobre o Kapaz - Divulgação / Qaraba?

Publicado 11/01/2025 11:15

Fala, galeeeeera! É Choooooque!

O elenco principal do Flamengo embarcou na madrugada deste sábado (11),

para os Estados Unidos, onde vai realizar a pré-temporada. Filipe Luís e seus

comandados terão alguns dias para intensificar a preparação visando um ano

de muitas conquistas.

A diretoria rubro-negra agiu nos bastidores e Filipe Luís ganhou o seu primeiro

reforço para a temporada 2025.

O Qarabag, do Azerbaijão aceitou a proposta de 5 milhões de euros e Juninho

será o novo atacante do Flamengo. O brasileiro vai chegar com uma enorme

responsabilidade, pois será o substituto de Gabigol.

Confesso para vocês que a postura inicial de José Boto, indica que a diretoria

vai buscar nomes que se encaixem no estilo de jogo proposto por Filipe Luís, e

sinto que o Mengão não vai focar tanto em jogadores de ‘renome’ no mercado.

Alguns seguidores me param na rua e perguntam ‘E aí Choque, esse Juninho é

bom?’, ‘Será que vai dar certo no Mengão?’. Então o Choque fez um

levantamento sobre o nosso novo atacante.

Juninho tem 28 anos e é formado na base do Athletico-PR, o atacante fez parte

da sua carreira em Portugal, com passagens pelo Estoril e GD Chaves. Mas o

seu melhor momento sem dúvidas foi com a camisa do Qarabag, seu clube

atual.

O brasileiro rapidamente se tornou um dos destaques do clube e despertou

muito olhares, inclusive o do Mengão. Em 80 partidas pelo clube do Azerbaijão,

Juninho balançou as redes 42 gols, na Liga Europa da temporada 2023/2024, o

atacante foi um dos responsáveis por conduzir a equipe as semifinais,

marcando dois gols e dando uma assistência no confronto conta o Bayer

Leverkusen, que era a sensação da competição.

Um fato que ajudou na evolução de Juninho com a camisa do Qarabag, foi uma

mudança de posição. Antes Juninho era utilizado como um ponta, no

Azerbaijão, o brasileiro virou um segundo atacante e começou a brilhar. Na

ausência de Pedro, Juninho será a referência no ataque, mas tem

características para atuar junto com o nosso P9.

Se Juninho será o substituto ideal para Gabi, só o tempo irá dizer, mas o fato

de Filipe Luís ter entrado em contato com o atleta, explicado o projeto e

conseguir fazer o atacante querer vestir o Manto Sagrado, é um pequeno

spoiler que as coisas têm tudo para dar certo.

Precisamos dar esse voto de confiança a nova diretoria, esperar que Juninho

se adapte o mais rápido possível e seja importante para ajudar o Flamengo a

conquistar os principais títulos em disputa na temporada.

É ano de muitas conquistas! Vamos para cima e vitória na guerra!