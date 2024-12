Contratados do Flamengo José Boto, Flávia da Justa, Rodrigo Paiva e Gabriel Skiner - Reprodução

Publicado 16/12/2024 11:24 | Atualizado 16/12/2024 14:14

Fala, galeeeeeera! É Choooooque!

Gente, o tempo sem jogos é difícil, sentimos falta do nosso Flamengo... Mas a vida precisa seguir. Na minha última coluna defendi o apoio total ao novo presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP. E passei os últimos dias apurando como será a condução do novo governo no futebol. Trago novidades para vocês.

O futebol do Mengão não será vendido, mas funcionará com uma administração modelo SAF. Existirá uma estrutura de diretores que se reportará diretamente ao novo presidente, independente dos profissionais e VPs escolhidos para o comando das demais áreas na Gávea.

Os vice-presidentes preencherão os cargos, mas não tomarão as decisões. Estas serão resolvidas pelos diretores profissionais contratados junto ao presidente BAP. Pelo o que apurei, a situação do futebol caminha para a divisão que explicarei a seguir.

O português José Boto será o manda-chuva do futebol, responsável por absolutamente tudo da base ao profissional. Ainda que esvaziado no momento e na "corda bamba", Bruno Spindel tem chance de permanecer como uma espécie de diretor executivo, mas envolvido prioritariamente nas negociações do departamento de futebol. Não teria mais voz ativa no dia a dia.

Haverá também uma diretora de estratégia e novos negócios. A escolhida, Flávia da Justa, com anos na gerência de marketing da Petrobrás e da OI fará reuniões de transição envolvendo o clube já durante a semana que se inicia.

O médico Márcio Tannure deve deixar o clube. Um novo nome para o comando do departamento médico deve ser contratado. O objetivo é implementar novas tecnologias para a prevenção de lesões e voltar o foco também para a saúde mental.

Ex-funcionário do Flamengo, Gabriel Skinner está de malas prontas para voltar ao departamento de futebol. Na última passagem, ele atuou como supervisor, mas pode assumir o cargo de gerente. A posição ainda está sendo definida.

Por último, Rodrigo Paiva, prestes a se desligar da CBF, será o diretor de comunicação do futebol profissional e de base. Ele comandará a assessoria de imprensa do futebol e o relacionamento com as confederações (CBF, Conmebol e Fifa).

Todos os postos citados acima serão independentes da Gávea e funcionarão com liberdade dentro do processo. Ainda não está definido se haverá troca de funcionários em alguns setores do Ninho do Urubu. Mas uma coisa é importante salientar. Os funcionários não têm nada a ver com a política do clube. Eles recebem os seus salários - muitas vezes defasados do mercado - e sempre estão doando o melhor para o Flamengo.

Eu gosto sempre de lembrar que o Flamengo não é lugar para qualquer um, e trabalhar no clube é para poucos. Não é fácil, gente! É importante olhar tudo isso com muito carinho.

Desejo sorte aos novos diretores e que o nosso Flamengo seja, mais do que nunca, VITÓRIA NA GUERRA!

Sigo em pé, sem cair... Deitado, sem dormir... Sempre na busca por novas informações para vocês.

Saudações Rubro-Negras!