Rodrigo Dunshee - divulgação/flamengo

Rodrigo Dunsheedivulgação/flamengo

Publicado 04/12/2024 11:18

Fala, galeeeeeera! É Choooooque!

Gente, a eleição do Flamengo está chegando! Faltam cinco dias para o pleito e a vantagem é de Rodrigo Dunshee, candidato da situação e apoiado pelo presidente Rodolfo Landim.

Dunshee viu a "onda roxa" crescer na Gávea. A Chapa de número 3 ganhou corpo e abriu frente sobre os adversários BAP e MGM.

Em pesquisa realizada pelo estatístico Márcio Costa, com 550 associados, Dunshee teve apontado 42% das intenções de voto, contra 33% de BAP, e 18% de MGM. Outros 7% não responderam ou não sabem ainda em quem votar.

Os números são animadores para a situação, que encaminha uma possível vitória e equilibra um pouco mais os bastidores sobre a continuidade do trabalho.

Gente, vou explicar para vocês. Estou nessa carreira há muito tempo e sei o que um processo eleitoral causa em um clube. E não falo de eleição de "orelhada". Eu converso e escuto muita gente na Gávea e também que, de alguma forma, possui envolvimento com os atletas no dia a dia do CT Ninho do Urubu.

O fato é que a eleição causa muita apreensão nos bastidores, principalmente no futebol. Sempre quando um candidato não alinhado com os processos resolve "mudar por mudar", a coisa não termina bem.

E, muitas vezes, precisa dar a resposta rápida até para agradar a quem prometeu uma coisa ou outra. E posso dizer a vocês que trabalhar no futebol do Flamengo é para poucos.

O staff que o clube tem hoje é invejável. E, o mais importante, conta com a confiança dos jogadores. Os próprios já perguntaram no dia a dia várias vezes sobre a eleição e a situação dos funcionários. Eles consideram que trocar as pessoas será o primeiro passo para um 2025 instável.

Por exemplo, todos os nossos gerentes são conhecidos na FIFA, Conmebol, CBF, FERJ... Seja qual for a área, pode ser médico, futebol, imprensa, base, scout... Todo mundo sabe com quem falar e cada área tem autonomia para resolver os seus problemas.

Alguns sequer aparecem, mas posso garantir que são muitos e o que esses caras fazem muitas vezes é mágica. Todos têm a confiança do elenco e resolvem as demandas com tranquilidade.

O mesmo pode ser dito sobre os demais funcionários: roupeiros, massagistas, fisioterapeutas, etc. Todos estão adaptados ao processo e deixam os atletas à vontade para desempenhar o trabalho.

Os jogadores já manifestaram que vão questionar e solicitar reuniões caso o staff seja mexido após a eleição. Posso dizer que eles estão certos. Demora um tempo para qualquer profissional dominar o ambiente do Flamengo. E fazer qualquer mudança em um ano de Mundial de Clubes e tantas outras competições é loucura.

Sabemos que o Flamengo ainda precisa melhorar os salários, premiacões e demais vencimentos dos funcionários. Mas, ao mesmo tempo, tem uma equipe qualificada e abrir mão disso por pura vaidade ou indicações de amigos é loucura.

Não se mexe em time que está ganhando! E contra a vontade dos atletas é pior ainda.

Que todos os candidatos se conscientizem disso, mantenham o staff e deem tranquilidade para um trabalho que promete ser ainda de mais vitórias.

Em tempo: parabéns ao posicionamento interno dos atletas e que será externo se for necessário. Não tem ninguém de brincadeira no Flamengo. É vitória na guerra!

Saudações Rubro-Negras!