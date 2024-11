Rodolfo Landim está em reta final de mandato como presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo Landim está em reta final de mandato como presidente do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/11/2024 13:18

Fala, galeeeeeera! É Choooooque!

Gente, eu não consegui escrever sobre o futuro estádio do Flamengo após o lançamento no qual estive presente, na Gávea. Chorei copiosamente, me emocionei em ver um sonho de anos de uma Nação começar a sair do papel. É impossível ficar indiferente a isso. É uma coisa que me impacta de um jeito difícil de explicar. E, quando eu vejo os números, tenho ainda mais certeza da seriedade de um projeto que vai nos render o estádio mais moderno do Brasil e da América do Sul, além de manter o nosso elenco forte na briga por títulos.

São orçamentos distintos e valores impactantes. O presidente Rodolfo Landim já garantiu mais de R$ 2 bilhões para a construção do estádio de maneira independente. Uma coisa é o estádio, outra as finanças do Flamengo. Um não impacta o outro.

E, sendo assim, com as imagens demonstradas aos sócios e a seriedade das pessoas envolvidas, não temos como não apoiar essa transformação no Rio de Janeiro e em nosso clube.

*Veja os valores do estádio do Mengão:*

- Naming rights, avaliado em R$ 1,5 bilhão em 20 anos;

- Venda antecipada de 1.000 cadeiras perpétuas, avaliada em R$ 187 milhões.

- Venda antecipada de 5.000 cadeiras por 5 anos, avaliada em R$ 183 milhões.

- Venda antecipada de 28 camarotes por 5 anos, avaliada em R$ 100 milhões.

- Potencial construtivo da Gávea, avaliado em R$ 497 milhões.

O estádio do Flamengo será um caldeirão para aproximadamente 80 mil pessoas. Terá uma "nova geral" com ingressos mais acessíveis. O torcedor ficará mais próximo do gramado - distância de cerca de seis metros.

A acústica da Arquibancada Norte foi projetada para que o som chegue ao campo 16 decibéis acima de outros estádios. O do Mengão terá 60 metros de altura, mais alto do que o Maracanã, e contará com 27 elevadores, além de arquitetura integrada com as 16 rampas principais de acesso internas.

Será algo apoteótico! É vitória na guerra!

Saudações Rubro-Negras!