Rodrigo Dunshee e Rodolfo Landim com a chave simbólica do novo estádio do FlamengoReprodução/Flamengo

Publicado 19/11/2024 14:09

Fala, galeeeeeeera! É Choooooque!

Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Assisti ao debate entre os presidenciáveis do Flamengo com muita atenção na noite de ontem. E o evento realizado pela ESPN deixou claro para mim que Rodrigo Dunshee venceu o confronto até com razoável folga, o que me surpreendeu. Principal candidato da oposição, BAP não esteve bem e cometeu erros graves.

Dunshee, candidato da situação e apoiado pelo presidente Rodolfo Landim, nunca foi muito de dar entrevistas e sempre preferiu atuar nos bastidores. Mas o sério trabalho que tem sido feito com o candidato através da coordenação de campanha se mostrou um acerto.

Rodrigo apareceu sereno, destacou os inúmeros feitos da gestão e deixou claro ser contrário ao rompimento dos processos que deram ao Flamengo 13 títulos em 21 finais nos últimos seis anos. Além disso, mais do que o dobro de receita, superando a barreira de R$ 1 bilhão, e o terreno do nosso sonhado estádio.

Dunshee pouco se exaltou e foi cirúrgico até nos ataques aos opositores BAP e Maurício Gomes de Mattos. O que me chamou mais a atenção foi o fato de precisar usar poucas vezes a conhecida "colinha" dos candidatos. Em resumo, uma segurança que certamente BAP não esperava.

E o que dizer de BAP? Eu, sinceramente, esperava mais de um homem da comunicação. Não entendi um primeiro bloco de absoluta insegurança em que praticamente leu tudo o que falou e perguntou. Do meio para o fim do debate, o candidato melhorou, mas ainda assim foi inferior ao rival da situação.

Alguns pontos me alertaram negativamente em BAP. Como um cara que pediu o apoio de Landim e estava na gestão recentemente, prega a ruptura de todos os processos vencedores? Quando ele estava era bom, e agora é ruim?

Eu não consigo entender!!!!! Outra coisa... O conselhinho não pode existir, mas o próprio BAP quis contratar Diogo Lemos para comandar o futebol na sua possível futura gestão. Por que? Fala-se uma coisa e se faz outra. E os aliados da "antiga chapa azul"? Todos eram fracassados quando Landim assumiu em 2019 e agora BAP alardeia os nomes que tanto criticou como salvadores do Flamengo. Eu pergunto e respondo: ganharam o que? NADA!!!!!

Para piorar, BAP ainda desvalorizou o torcedor de baixa renda dizendo que os mesmos deveriam adquirir camisas de segunda linha. Ao dizer que Rodrigo Dunshee não deveria viver de passado ao enumerar os títulos da gestão, BAP se contradiz mais uma vez, pois foi isso que fez o tempo inteiro quando estava na atual gestão e clamava pelo apoio de Landim.

Mauricio Gomes de Mattos seguiu o mesmo caminho. Por muitas vezes confuso e desconexo da realidade, o candidato atrapalhou mais o raciocínio do que ajudou. Conseguiu emplacar em poucas oportunidades algumas ideias e insistiu por mais de 10 vezes que todos entrassem nas suas redes sociais, pois o programa de governo estava lá. Mauricio, claro, está muito mal assessorado na questão de imprensa e nos demais predicados necessários para ser presidente do Flamengo. Uma lástima! Mais um que estava na gestão há pouco tempo e agora a mesma não presta.

Quer dizer que o candidato nunca viajou com dinheiro do Flamengo e no avião do clube???? Essa sim me deu vontade de rir!!!! Nunca esteve em um avião fretado pelo clube na gestão Landim???? Risos...

É isso, gente... A eleição se aproxima e do jeito que se desenha o embate será mesmo entre Rodrigo Dunshee e BAP. A situação tem feito uma campanha consistente e angariado votos. Acredito que Dunshee vencerá o pleito, ainda que por possível margem apertada. Mas o fato é que se mostra o mais preparado dos três para continuarmos em nossa época de vitórias e com um estádio já já saindo do forno.

É vitória na guerra!

Saudações Rubro-Negras!