Rodolfo Landim torce para uma renovação do Flamengo com GabigolFoto: Reprodução/Twitter

Publicado 08/11/2024 18:17

Fala, galeeeeera! É Choqueeeeee!

A decisão da Copa do Brasil será mais uma demonstração de união do Flamengo em busca do pentacampeonato da competição. É vitória na guerra, Nação! E todo mundo estará junto no jogaço!

Por decisão do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, com aval do presidente Rodolfo Landim, todos os funcionários dos setores do futebol rubro-negro viajarão com a delegação para Belo Horizonte.

A ideia de que todos estejam presentes visa fortalecer a importância dos que trabalham no dia a dia do Ninho do Urubu e que fazem funções fundamentais, muitas vezes esquecidas.

Analistas de desempenho, scout, análise de dados, cozinheiros, copeiros, etc. Todos foram convidados. E todos têm MUITA importância.

Gente, eu considero uma decisão acertada e que reconhece, de certo modo, a relevância dos funcionários.

Será a última decisão da gestão Rodolfo Landim e do vice-presidente de futebol Marcos Braz. Nada mais justo!

Que todos deem muita sorte ao nosso Flamengo e que voltem felizes e dando chooooooque ao Rio de Janeiro.

O Flamengo tem estrutura, funcionários de altíssimo gabarito em todos os setores e tudo isso só mostra a grandeza da instituição, principalmente nos últimos seis anos, sob a batuta de Landim & Cia.

Estamos em outro patamar e merecemos desfrutar!!!!!