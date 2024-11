bruno henrique - afp

Fala, galeeeeeera! É Choooooque!

Escrevo aqui direto do hotel do Flamengo, em Belo Horizonte. Me hospedo na concentração do Mais Querido há anos e confesso que o vi e soube me deixou triste e preocupado.

Alvo de uma investigação por conta de uma possível manipulação de apostas esportivas, o nosso atacante Bruno Henrique está abalado, triste e muito decepcionado pela forma como foi tratado pela Polícia Federal em sua residência.

Bruno teve a casa revirada, seus filhos choraram, sua esposa ficou desesperada. E tudo isso para levarem um celular. O motivo da ação sequer foi revelado para o nosso atacante em meio aos objetos jogados por toda casa.

Bruno Henrique é humilde, oriundo de favela e nem nos piores momentos da sua vida passou por isso. A verdade é que não tem como não se abalar com o que aconteceu.

Sei que Bruno está inconsolável e boa parte do elenco e dos funcionários tem conversado e dado apoio incondicional ao camisa 27.

Defendo que todo cidadão tem direito a defesa e estamos falando apenas de uma investigação. Bruno Henrique não é culpado, menos ainda condenado. Bruno Henrique é um ídolo e que terá todo o tempo do mundo para se defender e ainda dará muitas alegrias aos rubro-negros.

A coluna de hoje presta solidariedade ao nosso atleta. Ele merece e precisa estar bem no meio de um furacao em sua vida pessoal. Minha experiência diz que isso não vai abalar o time e menos ainda tirar o foco do jogo de hoje e da final da Copa do Brasil.

Porém, quanto mais ele receber carinho e apoio, essa fase passará e o sorriso voltará. Vamos abraçar o nosso Rei da América! Iremos com ele até o fim!

Bruno Henrique é gente da gente, é Flamengo, e precisamos da sua energia para buscar vitórias e títulos!

Vamos com tudo, meu 27! Vamos que tem muito CHOQUE para dar nos adversários ainda! Você é outro patamar!