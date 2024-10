Uniforme 3 do Flamengo - Divulgação / Flamengo Adidas

Publicado 28/10/2024 15:01 | Atualizado 28/10/2024 15:16

Fala, galeeeeeera!!!! É CHOOOOOQUE!!!!

Com muito orgulho estreia hoje a minha coluna em O DIA! Depois de nove anos na Rádio Tupi, nove anos nas Rádio Globo e CBN, e cinco anos no Canal Gustavo Henrique Dando Choque, falando tudo sobre o Clube de Regatas do Flamengo, começo uma nova caminhada profissional justamente no Dia do Flamenguista!

Aqui vocês terão muita informação e opinião para a Nação Rubro-Negra! Venham comigo!

E já começo informando que o nosso Mengão estreará o novo uniforme número 3 na partida contra o Internacional, na próxima quarta-feira, às 19h, em Porto Alegre.

O uniforme foi lançado recentemente e tem a cor cinza como prioridade. Que tenhamos sorte e possamos nos aproximar ainda mais dos líderes do Brasileirão com o novo Manto Sagrado!

Até a próxima!

Daaaaaando Chooooooque!