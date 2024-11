Eduardo Paes - REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Eduardo PaesREPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Publicado 01/11/2024 11:08 | Atualizado 01/11/2024 11:09

Fala, galeeeeera! É Choqueeeeeee!

O meu amigo e melhor prefeito da história do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi mais uma vez ponta firme com o nosso Mengão!

Em reunião realizada ontem, a diretoria rubro-negra ouviu do prefeito a promessa de entrada, na próxima semana, no Projeto de Lei necessário para concluir o acordo com a Caixa Econômica Federal.

Eduardo Paes se comprometeu a transferir o potencial construtivo do terreno do Gasômetro para outros terrenos da Caixa Econômica, bem como ampliar o coeficiente máximo de aproveitamento dos terrenos da Caixa.

A área que abriga o terreno comprado pelo Mengão é considerada pela Prefeitura de especial interesse, dispensando-se assim o potencial construtivo. No entanto, a Caixa tinha a expectativa de negociar esta questão.

Desta forma, o Projeto de Lei é parte integrante do acordo, sendo necessário para que seja implementado o que já foi combinado na negociação, deixando todos satisfeitos: Flamengo, Prefeitura e Caixa. Todo mundo ganhará e sorrirá no final.

Não esperava nada diferente do Eduardo. Esse é brabo e podem apostar que nos ajudará até o final no sonho do estádio!

Daaaaaando Chooooooque!