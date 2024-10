Filipe Luís em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 31/10/2024 14:32

Fala, galeeeera! É Choooooque!

Nosso Mengão fez um grande jogo contra o Internacional. O empate por 1 a 1 marcou um dos melhores confrontos deste Brasileirão. Eu vi muita gente reclamando do gol sofrido no fim, mas a verdade é que o Flamengo de hoje dá gosto de ver e podem acreditar: brigaremos até o final no Brasileirão!

Quando foi apresentado, o técnico Filipe Luís prometeu um time aguerrido e que lutaria até o final das partidas. O modelo de jogo seria ofensivo e de muita pressão. É assim mesmo que o Flamengo se apresenta.

Filipe também disse que o modelo poderia deixar o time exposto, mas que não abriria mão disso por ser a sua característica e do clube. Estamos vendo isso, Nação! Um Flamengo diferente, que não se acovarda, que joga para cima do adversário. Muito melhor do que toda a passividade que vimos com o Tite.

É lógico que o modelo nos coloca em risco, seja por cansaço, ou possíveis contragolpes dos adversários. Mas, as nossas opções, mesmos desfalcados, são inúmeras neste tipo de jogo.

E o Brasileirão não acabou! O Botafogo tem nove pontos de vantagem, mas faltam sete jogos e TUDO pode acontecer. Está longe de ter acabado e mostramos, SIM, que brigaremos até o fim!

O trabalho de Filipe Luís no ano que vem promete muito! Ainda teremos muitas alegrias, mas vamos nos concentrar agora na final da Copa do Brasil! Estamos com o nosso técnico, nossos jogadores e prontos para dar aquele CHOQUE no Galo!