Rodolfo Landim no lançamento da chapa UniFla à presidência do FlamengoDivulgação X/Twitter

Na noite da última segunda-feira (28), o Conselho de Grandes Beneméritos do Flamengo se reuniu para eleger os sócios agraciados com as emerências e também validar os nomes que receberão os títulos honoríficos.

Compareceram na reunião: 20 Grandes Beneméritos, que elegeram cinco Eméritos, três Beneméritos e dois Grandes Beneméritos. O mais votado da noite foi o presidente Rodolfo Landim, com 19 dos 20 votos possíveis para a honraria de Benemérito do Mais Querido.

Outros sete nomes da situação também foram eleitos. São eles: os apoiadores José Mário, Welington Nery e Carlos Alberto de Azevedo, como Eméritos. José Pires (VP do Conselho Fiscal) e Alan Fonseca (VP de Secretaria), como Beneméritos. Getúlio Brasil (VP da Gávea) e Paulo Gomes (Membro do Conselho Fiscal), como Grandes Beneméritos.

Internamente, a votação foi considerada uma vitória da situação. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, candidato da oposição, havia enviado mensagem a todos os Grandes Beneméritos no final de semana pedindo votos para os seus apoiadores, incluindo o atual VP do Conselho Deliberativo, que não conseguiu se eleger.