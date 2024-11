De La Cruz durante a partida entre Corinthians e Flamengo - Marcelo Cortes /Flamengo

De La Cruz durante a partida entre Corinthians e FlamengoMarcelo Cortes /Flamengo

Publicado 04/11/2024 14:46

Fala, galeeera! É um choque!

Vencemos com o Atlético-MG no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, mas o calor rubro-negro recomeçou com a notícia de que metade do De La Cruz poderia retornar ao River Plate.

Estou aqui, então, para esclarecer que isso nada mais é do que uma grande piada ensinada pela imprensa argentina. Uma pieda!

Após a eliminação da Libertadores, a imprensa e as correntes do River Plate começarão a trabalhar em uma mutilação para forçar a tentativa do clube argentino de repatriar os jogadores que atuam como o técnico Marcelo Gallardo e, dessa forma, montar um novo “Super River”. .

Nico De La Cruz sabe melhor sobre movimento e tem um perfil reservado. Não é seu estilo refutar as notícias da imprensa, algo que já fez inúmeras vezes, mesmo quando estava no River Plate. O jogador prefere sair em vez de “aparecer de verdade”.

Eu sei que você atrairá a verdade para você!

O fato é que o imóvel está 100% adaptado ao Rio de Janeiro e comprei uma casa em condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, no último mês de junho. De La Cruz adquiriu o imóvel em Alphaville, mesmo local onde residiam os demais uruguaios do elenco.

Nico Assinou tem contrato com o Flamengo até 2028 e pretende cumprir contrato. Devido à adaptação ao futebol brasileiro, o jogador terá um trabalho especializado para que possa, de fato, entregar tudo para quem foi contratado na próxima temporada.

De La Cruz pagou US$ 16 milhões (R$ 77,7 milhões) sem pagar a multa rescisória ao próprio River Plate.