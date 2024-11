Rodrigo Dunshee e Rodolfo Landim com a chave simbólica do novo estádio do Flamengo - Divulgação/Flamengo

Publicado 07/11/2024 15:48 | Atualizado 07/11/2024 16:04

Fala, galeeeeeeera! É Choooooque!

Que eu considero Rodrigo Dunshee a melhor opção para a presidência do Flamengo não é novidade para ninguém. Mas, se alguém tinha alguma dúvida, creio que o anúncio do dirigente sobre o futuro estádio do Mengão sanou todo e qualquer questionamento.

Gente, o projeto é sério e com pessoas competentes envolvidas. Para que o estádio saia do papel só confio na chapa da situação. Foi quem idealizou, comprou o terreno e já fez todas as análises possíveis.

Uma troca de comando coloca o nosso sonho em risco. É impossível ter a certeza de que isso sairá do papel caso a oposição seja eleita. Para vocês terem uma ideia, seguem alguns números do nosso estádio apresentados por Rodrigo Dunshee:

- 75 a 80 mil lugares de capacidade;

- 25 mil lugares populares;

- R$ 1,5 bilhão em Naming Rights por 20 anos;

- R$ 497 milhões de potencial construtivo da Gávea;

- R$ 187 milhões em vendas de mil cadeiras perpétuas;

- R$ 183 milhões em vendas de cinco mil cadeiras com prazo determinado;

- R$ 100 milhões em venda de 28 camarotes por cinco anos.

São números extremamente impactantes e dos quais o Flamengo não pode abrir mão. O estádio sairá sob a batuta do trio Dunshee, Bodin e Landim! O nosso sonho se tornará realidade com um alçapão que dará CHOOOOOQUE nos adversários!

Vamos com tudo! É vitória na guerra!