Desde 2019 no clube, Gabriel Barbosa já virou um dos maiores jogadores da história do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Desde 2019 no clube, Gabriel Barbosa já virou um dos maiores jogadores da história do FlamengoMarcelo Cortes/CRF

Publicado 16/11/2024 15:41

Fala, galeeeeera! É choqueeeeeee!

Depois dos dias de comemoração pelo pentacampeonato da Copa do Brasil e do estresse com os problemas causados por Gabigol, o Flamengo caminha para um final mais tranquilo de temporada.

O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o atacante conversaram antes do treino da manhã de hoje, no CT Ninho do Urubu.

Gabigol abaixou o tom e Marcos Braz também colocou água na fervura. A expectativa agora é por uma definição da reta final do camisa 99 no Flamengo.

Há possibilidade de que o atacante volte a ser relacionado e faça o seu jogo de despedida contra o Vitória, no Maracanã, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Gente, estou animado com as notícias que recebi! Espero que possamos terminar a temporada com tranquilidade e que Gabigol siga o seu caminho sem mais problemas.

O Flamengo merece paz! É vitória na guerra!

Saudações Rubro-Negras!