Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Armando Paiva / O Dia

Publicado 14/11/2024 10:08

Fala, galeeeeeera! É choqueeeeee!

A cada dia que passa contamos menos um dia de Gabigol no Flamengo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês... O clube trabalhou muito bem o gerenciamento da crise causada pelo ídolo depois de uma conquista histórica.

Chamar a atenção pra si foi egoísta e tirou do elenco o protagonismo numa decisão tão difícil. Filipe é esclarecido, muito bem orientado e, obviamente, não brigaria com um amigo publicamente, muito menos em final de ciclo.

Mas no futebol precisamos ler as entrelinhas. Ficou claro no seu pronunciamento que Filipe Luís está abatido e chateado com o camisa 99. Considerou desagradável ter passado por isso e deixou claro - sem detalhar - que os episódios de indisciplina na final da Copa do Brasil aconteceram. Pior, lamentou que tudo isso tenha sujado a imagem de uma conquista tão importante.

Conversei com pessoas do Flamengo e todas me relataram um treinador absolutamente desapontado com o jogador. Pela conduta, pelos deboches no dia a dia e por muitas vezes se colocar acima do clube. Não me surpreende: Gabigol sempre foi assim.

E na tentativa de "limpar sua barra", o atacante esteve no Maracanã e sequer foi ovacionado. Viu algumas bandeiras suas, mas foi chamado de pilantra e outras coisas mais por alguns torcedores. Tudo em razão de ter dito que iria de arquibancada norte e parar no seu camarote.

A verdade é que no Flamengo ninguém aguenta mais o jogador. O elenco não o quer mais, a diretoria não aguenta mais tantas insubordinações e, no mundo fora das redes sociais, o atacante está longe de gozar deste prestígio todo.

Ir ao gramado com a camisa 10 de Zico, ao campo/vestiário peitar a direção e esperar chamar atenção mais do que o time é o combo perfeito do problema chamado Gabriel Barbosa. Gente, eu repito. Fez muito! Muito obrigado, mas nos últimos tempos é só desrespeito e problemas.

A pista salgou para Gabi no Mengão e a história está no fim. Que sejam feitas as homenagens merecidas e que possamos contratar um atacante que respeite de verdade a maior instituição esportiva do país.

Pra mim, deu! Só lamento pelo Filipe Luís, que ficou em uma saia justa, mas mesmo assim ainda blindou dentro do possível o amigo. Mas se atentem, leiam as entrelinhas do seu pronunciamento. Coisas aconteceram e serão confirmadas no momento oportuno.

Adeus, Gabriel!

Saudações Rubro-Negras!