Gabigol em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 12/11/2024 20:56

Fala, galeeeeeeera! É Choooooque!

Cansei! Chega dos problemas causados por Gabigol no Flamengo! Gente, é inacreditável que em meio ao título da Copa do Brasil ainda tenhamos que lidar com as indisciplinas de um ídolo, mas que já deu o que tinha que dar no clube.

Gabigol desrespeitou Filipe Luís no intervalo do jogo, reclamou de ter sido substituído e deixou o grupo sem sequer ouvir as orientações do treinador.

Depois, deu uma entrevista infeliz e que prejudicou a todos no Flamengo. Isso é PIADA! INADMISSÍVEL!

No final do jogo, Gabi foi chamado para dar o tradicional banho de gelo no técnico Filipe Luís: "Quero que se f...". E não foi.

O que é isso, gente? Que loucura estamos vivendo? Não apareceu na festa e ainda fez um evento particular tentando esvaziar o oficial do clube. O elenco não aguenta mais o seu ego e a diretoria agiu muito bem para preservar o ambiente e proteger o técnico Filipe Luís.

Olha, gente... Eu reconheço tudo o que o Gabigol fez pelo Flamengo. Mas não dá para passar pano em tantas posturas ruins. É caso de suspeita de fraude de doping, camisa do Corinthians, seguidos maus tratos aos funcionários no dia a dia do CT e agora tudo isso que aconteceu. Fora o que já passou.

Não dá! Chega! A porta da rua é serventia da casa. Obrigado pelos títulos e seja feliz fora daqui!

Saudações Rubro-Negras!