Gabigol estufou as redes do Maracanã duas vezes na vitória sobre o Atlético-MG - Armando Paiva / O Dia

Publicado 10/11/2024 08:00 | Atualizado 10/11/2024 08:01

Fala, galeeeeeeera! É Choooooque!

Gente, estou muito animado com o que vi e senti do Flamengo aqui em Belo Horizonte. Ganhamos o primeiro jogo por 3 a 1 e podemos até perder por um gol de diferença para conquistarmos o pentacampeonato da Copa do Brasil. Mas tem uma coisa que contarei para vocês.

No jogo de hoje, às 16h, na Arena MRV, o Mengão vai para cima do Galo. Eu conversei com muita gente do clube aqui no hotel e a estratégia do técnico Filipe Luís é clara: agredir o adversário e buscar a vitória.

Filipe não quer fugir do seu estilo de jogo e pretende ganhar mais uma vez os mineiros. Afirmou isso aos atletas ainda no vestiário do Maracanã após o primeiro jogo da decisão.

E durante toda semana reiterou o discurso. É claro que o Atlético-MG tentará exercer uma pressão, principalmente nos primeiros minutos. O Flamengo terá de se segurar e depois comandará o jogo, é assim que todos esperam e treinaram durante a semana.

Filipe Luís treinou variações com Gabi, BH, Michael, Plata e até Luiz Araújo. Tudo para surpreender os mineiros. Estamos prontos e vamos para a vitória.

Nação, estou muito confiante e acredito demais em novo resultado positivo e no título. O placar de 2 a 1 é o meu palpite!

Daremos Choooooque no Galo dentro da casa deles e ergueremos pela quinta vez a Copa do Brasil. Tudo sob a direção deste técnico que começará a fazer história no futebol brasileiro: Filipe Luís!

Saudações Rubro-Negras!