Flamengo de Filipe Luís tem pouca chance, mas ainda sonha com o título do BrasileirãoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/11/2024 13:59

Fala, galeeeeeeera! É Choooooque!

Gente, eu estou encantado com o trabalho de Filipe Luís no Flamengo. É um técnico com alma e que não deixa os jogadores relaxarem mesmo após o pentacampeonato da Copa do Brasil.

Os relatos de bastidores são os melhores possíveis. Um técnico que cobra o melhor, que mesmo esfacelado por desfalques incendiou o vestiário com discursos e mostrou aos jogadores o que é o Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá.

Trocas certas, cirúrgico nas palavras e um sonho vivo. Filipe sabe o que a torcida do Flamengo exige. Sabe que, no mínimo, o clube precisa lutar até o final. E podem ter certeza que o Mengão entregará isso.

Algo totalmente diferente do que aconteceu em 2022, sob o comando de Dorival Júnior. Na ocasião, o clube venceu Libertadores e Copa do Brasil. Por sua vez, o treinador não conseguiu manter o grupo motivado e o final do Brasileiro foi ruim.

A distância existe, mas ao mesmo tempo o Botafogo já mostra que vai ratear na reta final. Os concorrentes se aproximam, mas mesmo estando um pouco atrás, o Flamengo ainda pode chegar.

Mais do que isso. Cada posição acima no Brasileirão vale receita e premiação aos atletas e comissão técnica. Antes do começo da temporada, a direção ajustou premiações para o título e para o segundo lugar.

Gente, o Flamengo vai brigar e pode chegar. Não depende só dele. Mas Filipe Luís mostra a cada jogo que definitivamente tudo pode acontecer. Se continuar fazendo a sua parte, o Flamengo ainda tem chance de ter uma enorme surpresa no final do ano. Eu confio, acredito que chegou o momento da mística rubro-negra entrar em campo!

Faltam quatro jogos! É vitória na guerra! Obrigado por esse resgate, Filipe Luís!

Saudações Rubro-Negras!