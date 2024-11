Flamengo anunciou a pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos - Divulgação / Flamengo

Publicado 28/11/2024 15:42

Fala, galeeeeeera! É Choooooque!

Eu acreditava muito no título brasileiro. Acreditava mesmo. Vi que o caminho se abriu, mas pontos perdidos lá atrás - ainda sob o comando de Tite - foram fatais. Só que é o seguinte: gente, o nosso ano foi muito bom! Ganhamos dois títulos, chegamos ao 13° nos últimos seis anos e terminamos 2024 certos de que teremos um futuro brilhante pela frente com o técnico Filipe Luís.

O time tomou forma, voltou a ser dominante e terá seis taças para disputar na próxima temporada (Supercopa, Carioca, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Mundial de Clubes). Será um ano intenso, com um possível recorde de jogos, mas que poderá nos colocar em um patamar ainda maior no continente.

Eu acredito muito na continuidade do que vem sendo implementado pela diretoria e a comissão técnica de Filipe Luís. Os relatos de bastidores são os melhores possíveis. A seriedade e metodologia de quem pegou o melhor de Jorge Jesus e Simeone têm feito a diferença.

Não à toa, Filipe Luís exigiu uma pré-temporada nos Estados Unidos. Ele quer o time 100% concentrado na preparação. E assim os nossos atletas ficarão oito dias trancafiados em uma universidade de altíssimo nível na Flórida. Só depois jogaremos o primeiro amistoso e faremos o restante dos treinos em Miami.

Serão duas semanas em solo norte-americano. Viveremos o ambiente e algum tipo de aclimatação para o Mundial. O profissionalismo e preocupação com a temporada estarão em primeiro lugar.

O ano de 2025 sequer começou e já estou esperançoso com tudo o que vejo, leio e converso no Flamengo. O rumo está certo. E ele nos levará novamente aos momentos de ainda mais glórias.

Parabéns ao Flamengo! Parabéns ao técnico Filipe Luís! O planejamento já está sobrando para 2025! É vitória na guerra!

Saudações Rubro-Negras!