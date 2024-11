Bap e Flávio Wleman Chapa 1 Flamengo - Divulgação

Publicado 26/11/2024 13:42

Fala, galeeeeeera! É Choooooque!

Gente, que história de bastidores tomei conhecimento nos últimos dias. É cada uma que acontece no Flamengo. É cada vergonha que passam por aí... Há poucas semanas, um ex-governador do Rio de Janeiro promoveu um almoço para comemorar a respectiva vitória na eleição para prefeito.

A celebração contou com a presença de diversas autoridades, amigos e procuradores de justiça. Flávio Willeman, vice-presidente na Chapa de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, esteve presente e ouviu poucas e boas do ex-governador, que se lembrou até de quando o candidato da oposição era presidente da SKY.

Após mandar um abraço de BAP e cumprimentos pela vitória na eleição, Willeman ouviu de bate-pronto do agora novamente prefeito:

"Aquilo é um bom de um ....., um mentiroso. Apertou a minha mão e disse que traria torres da SKY para gerar imposto ao Rio de Janeiro. Fiz o que ele pediu, e depois sumiu. Vou até torcer para que ele ganhe a eleição do Flamengo. Mentiroso do jeito que é, fará tanta merda... Será muito bom para o meu Botafogo".

Que situação, guerreiros! E não foi a primeira saia-justa de Willeman com BAP. Em 2019, quando conquistamos o histórico bicampeonato da Libertadores, coube ao próprio BAP tirar os nomes de Willeman e do filho do voo fretado do Flamengo para Lima.

O engraçado é que todos agora são os baluartes da moralidade. Se caçar mais um pouquinho aparece de tudo com eles. Não dá! Para falar o que falam não pode ter ponta solta. E, pelo o que estou sabendo, está sobrando ponta solta na oposição do Flamengo.

A situação só esfrega as mãos! E avança a cada dia no sonhado projeto do estádio... É o que digo: vitória na guerra! E o ex-governador deu um CHOQUE daqueles na dupla da oposição! Que parada engraçada!

Saudações Rubro-Negras!