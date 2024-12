Gabigol irá se despedir do Flamengo na última rodada do Brasileirão - Divulgação / Flamengo

Gabigol irá se despedir do Flamengo na última rodada do Brasileirão Divulgação / Flamengo

Publicado 02/12/2024 20:09

Fala, galeeeeeera! É Choooooque!

Gabigol iniciou a última semana como jogador do Flamengo, e já com a confirmação de que está fora do duelo contra o Criciúma. A decisão está sacramentada para que o camisa 99, pendurado com dois cartões amarelos, não corra o risco de ficar fora da própria despedida.

O atacante dará adeus contra o Vitória, na última rodada do Brasileirão, no Maracanã. Marcos Braz o tirou do jogo contra o Criciúma pelo considerado risco elevado de recebimento de cartão. Gabigol respirou aliviado. Não precisará viajar e tem a sua despedida garantida.

A questão é que tudo o que será feito para o jogador ainda está indefinido. Mosaico, copos, ingressos, taças, entrevistas... Tudo ainda está em negociação nos bastidores.

Correntes do clube defendem que ele tenha tudo o que desejar, enquanto outras ainda não engoliram os últimos atos de indisciplina e a entrevista alfinetando a diretoria no título da Copa do Brasil.

Olha, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Gabigol merece homenagens, foi importante na história, mas chega também, né? Daqui a pouco vestirá outra camisa e, com certeza, comemorará caso faça um gol na gente.

Deixa rolar, façam as fotos, o que precisar dentro da realidade e chega. A história acabou! Obrigado por tudo e adeus!

É vitória na guerra!

Saudações Rubro-Negras!